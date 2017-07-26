175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Финикс» не будет включать Джоша Джексона в предложение по обмену Кайри Ирвинга

26 июля 2017, среда. 11:09. Баскетбол

«Финикс Санз» не планирует включать пятого номера драфта 2017 года лёгкого форварда Джоша Джексона в предложение «Кливленд Кавальерс» об обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает Arizona Sports.

Ранее Ирвинг сообщил владельцу «Кливленда» Дэну Гилберту о желании сменить команду. Сам защитник предпочёл бы продолжить карьеру в «Сан-Антонио Спёрс». В его услугах также заинтересован «Нью-Йорк Никс», готовый отдать за Ирвинга форварда Кармело Энтони и несколько выборов первого раунда будущих драфтов.

Источник: Arizona Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Кливленд Кавальерс Финикс Санз Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
26 июля 2017, среда
11:09 «Финикс» не будет включать Джоша Джексона в предложение по обмену Кайри Ирвинга
10:24 Биллапс: не понимаю желания Ирвинга уйти. Наверное, он хочет быть Уэстбруком
10:04 Энтони Дэвис: «Нью-Орлеану» надоело проигрывать. Мы не можем ждать ещё сезон
09:30 Джеймс: нет никаких доказательств, что я стал причиной желания Ирвинга уйти
08:27 «Енисей» подписал контракт с американским защитником Коттоном
01:26 Дюрант, Карри, Ливингстон, Игуодала и Пачулия продлили договоры с «Голден Стэйт»
00:26 Аффлало вернётся в «Орландо»
00:13 Найт получил разрыв крестообразных связок и может пропустить весь сезон
25 июля 2017, вторник
23:56 «Лейкерс» подписали контракт с Эннисом
22:38 «Портленд» обменял Краббе в «Бруклин»
21:53 «Кливленд» официально представил Роуза в качестве игрока команды
21:41 «Юта» официально объявила о продлении контракта с Инглсом
20:44 Сергей Карасёв не сыграет на Евробаскете
19:35 «Нью-Орлеан» отчислил Кука и Тупана
18:36 «Парма» подпишет контракт с американским защитником Гейнсом
17:59 Аарон Джексон считает, что де Коло хотел бы вернуться в НБА
16:35 «Нью-Орлеан» подписал контракт с Джаленом Джонсом
15:43 Дрэймонд Грин предстанет перед судом за нападение на человека
15:37 Лиллард: хотел бы, как Ирвинг, играть в финале каждый год
15:21 «Финикс» может предложить Эрика Бледсо и Джоша Джексона за Кайри Ирвинга
14:53 Ватутин: Лазарев много и усердно работал, был готов помочь в любой момент
14:48 Сергей Карасёв успешно перенёс операцию на плече
13:50 Кириленко: на бумаге состав сборной России выглядит внушительно и достойно
13:37 Лазарев: в ЦСКА я выиграл первые серьёзные титулы и получил новый опыт
13:12 Россиянки U19 провели результативную атаку на своё кольцо в матче с Испанией
13:02 ЦСКА расстался с Лазаревым
12:22 Хэйворд: отношения между мной и Стивенсом были сильно преувеличены
11:42 Ричард Джефферсон: понимаю, почему Ирвинг хочет уйти из «Кливленда»
11:32 «Баскония» объявила о подписании Уэртаса
11:16 Стивен Эй Смит: Джеймс сильно разочарован из-за планов Ирвинга сменить клуб
10:43 Адетокунбо: клубы должны принимать правильные решения, чтобы удерживать игроков
09:46 Сильвер: я не в восторге от драмы в «Кливленде»
09:36 Олтмен стал генеральным менеджером «Кливленда»
04:24 Роуз прошёл медобследование в «Кливленде» и согласился подписать контракт
01:58 «Сан-Антонио» подтвердил продление контракта с Пау Газолем
00:45 Роуз предпочитает выступать за «Кливленд», а не за «Лейкерс»
24 июля 2017, понедельник
23:12 «Бостон» рассмотрит варианты с обменом на Ирвинга
22:27 «Нью-Орлеан» подписал двухлетний контракт с Дариусом Миллером
21:14 Дэвис: Рондо — прекрасный лидер для меня, Казинса и Холидэя
20:45 Евгений Гомельский в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
20:19 «Оклахома-Сити» также заинтересован в обмене Энтони
19:29 Базаревич: игроки сборной работают с большим энтузиазмом
19:18 Басс: не могла понять, как в «Лейкерс» додумались до контрактов Мозгова и Денга
18:25 Читатели «Чемпионата» считают, что Ирвинг перейдёт в «Нью-Йорк»
18:09 «Енисей» усилился кузеном Монты Эллиса
Все новости RSS
Партнерский контент