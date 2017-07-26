«Финикс» не будет включать Джоша Джексона в предложение по обмену Кайри Ирвинга

«Финикс Санз» не планирует включать пятого номера драфта 2017 года лёгкого форварда Джоша Джексона в предложение «Кливленд Кавальерс» об обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает Arizona Sports.

Ранее Ирвинг сообщил владельцу «Кливленда» Дэну Гилберту о желании сменить команду. Сам защитник предпочёл бы продолжить карьеру в «Сан-Антонио Спёрс». В его услугах также заинтересован «Нью-Йорк Никс», готовый отдать за Ирвинга форварда Кармело Энтони и несколько выборов первого раунда будущих драфтов.