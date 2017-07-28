Пляйсс подписал контракт с «Валенсией»

Центровой сборной Германии Тибор Пляйсс стал игроком «Валенсии». Чемпион Испании подписал с баскетболистом двухлетнее соглашение, сообщает Sportando.

Пляйсс — 31-й номер драфта-2010 года. В сезоне-2015/16 он пробовал закрепиться в НБА и провёл 12 поединков за «Юту Джаз». Там его средние показатели составили 2,0 очка и 1,3 подбора за 6,8 минуты на площадке. После неудачного вояжа в Солт-Лейк-Сити немец вернулся в Европу, где выступал за «Галатасарай».

В минувшем сезоне Евролиги Пляйсс набирал в среднем по 7,7 очка и 4,6 подбора. Ранее также сообщалось, что в услугах немца заинтересованы в московском ЦСКА.