«Клипперс» не смогли договориться с «Кливлендом» об обмене Ирвинга

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» обсуждало с «Кливленд Кавальерс» возможный обмен разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга.



«Клипперс» не сумели сделать предложение, которое устроило бы боссов клуба из Огайо. Как отмечает инсайдер Брэд Тёрнер, у калифорнийской команды не оказалось необходимых активов.



«Кливленд» хочет получить за Ирвинга опытного игрока стартовой пятёрки, молодого таланта на контракте новичка, а также пики будущих драфтов.



Напомним, ранее сообщалось, что Кайри хотел бы продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс».

Принц жаждет трона. Готов ли Ирвинг править своим королевством? Особенности игры Кайри Ирвинга заставляют сомневаться, сможет ли он блистать так же ярко, как в компании с Леброном Джеймсом.