Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» и сборной Италии Данило Галлинари пропустит Евробаскет-2017 из-за перелома руки, сообщает CBS Sports.

28-летний баскетболист травмировался во время матча со сборной Нидерландов на товарищеском турнире Кубок Трентино. Галлинари ударил игрока соперника Йито Кока в челюсть после борьбы под щитом, в результате чего сам получил повреждение.

По последним данным, восстановление итальянского форварда займёт не менее 40 дней.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября.

Видео эпизода, в котором Галлинари получил травму, доступно в «твиттере» итальянской федерации баскетбола.