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Ковалёв: есть ощущение чувства гордости за Россию, наконец одолели Америку

1 августа 2017, вторник. 02:21. Баскетбол

Старший тренер женской сборной России U19 Алексей Ковалёв по возвращении в Москву в статусе чемпиона мира, поделился впечатлениями от турнира и победы в финальном противостоянии с соперницами из США.

«Есть ощущение чувства гордости — за нас, за Россию, за команду. Что мы, наконец, одолели Америку, которая была никому не по зубам.

С первой до последней игры мы готовились к каждому сопернику. Слабых для нас не было. И неважно, сколько мы выигрывали. Каждой своей игрой мы готовились к полуфиналу и финалу. Очень тяжёлым был и четвертьфинал с Австралией, которая в прошлом году выиграла Первенство мира среди 17-летних. И то, что мы в итоге обыграли всех, это заслуженно», — приводит комментарий специалиста пресс-служба РФБ.

«Вчера на ужине я пожелал девочкам, в первую очередь, не останавливаться. Совершенствовать свои навыки, повышать мастерство, делать шаги в национальной сборной. Думаю, что задачей на следующий год станет Первенство Европы «до 20 лет». И если мне доверят эту сборную, буду с удовольствием работать с этими девчонками», — подчеркнул Ковалёв.

30 июля российская команда обыграла сверстниц из США со счётом 86:82. Самой результативной в российской команде стала форвард Раиса Мусина, на счету которой 33 очка, 11 подборов и 7 результативных передач.

Женская сборная России U19 выиграла чемпионат мира, обыграв в финале США
Источник: Официальный сайт РФБ Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Баскетбол
Новости. Баскетбол
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