«Индиана» отчислила Серафена

Руководство «Индианы Пэйсерс» приняло решение отчислить центрового Кевина Серафена, информирует Yahoo Sports.



27-летний баскетболист выступал за команду из Индианаполиса с 2016 года.



В минувшем сезоне Серафен принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата. Центровой проводил на паркете по 11,4 минуты, собирая коллекцию из 4,7 очка, 2,9 подбора, 0,5 передачи, 0,4 блок-шота и 0,1 перехвата в среднем за игру.



В плей-офф Кевин помог «Пэйсерс» в четырёх матчах. Он набирал в среднем по 7,3 очка, собирал по 3,5 подбора, отдавал по 1,0 передачи, а также совершал по 0,5 блок-шота за 14,8 минуты.

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