Лин: я всё ещё думаю, что «Бруклин» сможет выйти в плей-офф

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Джереми Лин в очередной раз высказал мнение, что его клубу по силам войти в число лучших восьми команд Восточной конференции в предстоящем сезоне.



«Я всё ещё думаю, что мы сможем выйти в плей-офф. Знаю, что все будут смеяться, но это не проблема. Важно, что мы верим в это. Надеюсь, мы сможем хорошо выступить. Все считают, что «Бруклин» облажается, так что не думаю, что мы будем чувствовать большое давление.



Я доволен тем, как руководство поработало в это межсезонье. Конечно, я буду скучать о Бруке Лопесе. Мы были хорошими друзьями и отлично взаимодействовали на площадке. Его обменяли, но мне кажется, что мы всё равно станем сильнее», – цитирует Лина Hoopshype.

Лин: «Бруклин» выйдет в плей-офф в следующем сезоне