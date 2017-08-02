«Лейкерс» уверены, что смогут обменять Кларксона

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» уверено, что сможет обменять защитника Джордана Кларксона, чтобы освободить место в платёжной ведомости клуба в 2018 году, сообщает Bleacher Report.



Калифорнийский клуб в следующее межсезонье попытается заполучить одного или двух звёздных игроков. Отметим, что в 2018 году неограниченно свободными агентами смогут стать Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Пол Джордж и Демаркус Казинс.



Контракт Кларксона с «Лейкерс» гарантирован на три сезона и $ 37,5 млн.



В минувшем регулярном чемпионате Джордан проводил на паркете по 29,2 минуты, собирая коллекцию из 14,7 очка, 3,0 подбора, 2,6 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.

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