«Финикс» готов расстаться с Бледсо, Бендером и пиком драфта в обмен на Ирвинга

«Финикс Санз», который входит в число претендентов на подписание контракта с разыгрывающим защитником «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвингом, назвал игроков, которые могут отправиться в команду из Огайо в обмен на одного из лидеров «Кливленда».

Так, руководство «Финикса» готово пожертвовать защитником Эриком Бледсо, тяжёлым форвардом Драганом Бендером и пиком первого раунда драфта следующего года, сообщает The Score.

Отметим, что слухи о переходе Бледсо в «Кливленд» муссируются несколько недель. Ранее сообщалось, что он проводил совместные тренировки с Леброном Джеймсом, также известно, что последний был в числе гостей на свадьбе Бледсо в 2014 году.

В минувшем сезоне он провёл 66 матчей, набирая в них 21,1 очка, совершая 6,3 передачи и собирая 4,8 подбора. Что касается Бендера, то четвёртый номер драфта-2016 выдал неоднозначный дебютный сезон в НБА. В 43 матчах регулярного чемпионата он набирал 4,3 очка и собирал 3,4 подбора в среднем.