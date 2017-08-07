Байрон Скотт: не планирую возвращаться к тренерской работе

Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт признался, что не собирается работать в НБА в качестве наставника одной из команд. Кроме того, специалист поделился мнением насчёт шансов «Лейкерс» выйти в плей-офф в предстоящем сезоне.



«С меня хватит. Я наслаждаюсь жизнью в отставке и работаю на ESPN. Мне это нравится, и я продолжу это делать.



Не думаю, что «Лейкерс» выйдут в плей-офф в этом сезоне. Но у них есть отличный шанс стать намного лучше, чем они были последние несколько лет», – приводит слова Скотта The Score.

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