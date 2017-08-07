Уилли Рид напал на супругу из-за её желания развестись

Стали известны подробности ареста форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Уилли Рида, который обвиняется в домашнем насилии.



Как пишет журналист издания Sun Sentinel Ира Уиндерман, Рид сильно расстроился, когда его супруга Жасмин сообщила ему о желании развестись. Она взяла свою сумку и собиралась уйти, но баскетболист попытался ей помешать. В результате борьбы жена Уилли оказалась на полу. По словам Жасмин, Рид схватил её за одежду, волосы и руку. Затем она ударила его стеклянной свечой.



Согласно отчёту полиции, у супруги игрока «Клипперс» были зафиксированы красные отметины на левом запястье, правой руке, груди, спине, а также гематома на левой ноге.

Форвард «Клипперс» Уилли Рид арестован по обвинению в домашнем насилии