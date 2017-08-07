Маркс: Краббе хочет вывести свою игру на новый уровень

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс прокомментировал подписание защитника Аллена Краббе.



«Роль Аллена расширится в «Бруклине». Я рад видеть его с нашими тренерами, особенно с Кенни Аткинсоном. Это была одна из причин, почему мы говорили о нём в прошлом году.



Мы сказали Аллену: «Мы сможем помочь твоей игре. Мы думаем, что нам удастся вывести её на новый уровень. Ты не будешь обычным снайпером». Он был в восторге от этого. Краббе хочет вывести свою игру на новый уровень. Это касается всех аспектов, не только бросков. Это игра в обороне. Это всё», – приводит слова Маркса New-York Post.

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