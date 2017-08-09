Дрэймонд Грин: «дрим-тим» 1992 года изменила баскетбол навсегда

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о легендарной американской сборной 1992 года, которая завоевала золотые медали на Олимпиаде в Барселоне.



«Они изменили баскетбол навсегда. Они заставили людей болеть не только за команды, но и за игроков. Фанатами Ларри Бёрда становились не только болельщики «Селтикс», – приводит слова Грина NBC Sports.



Отметим, что в составе «дрим-тим» 1992 года среди прочих были Майкл Джордан, Ларри Бёрд, Чарльз Баркли, Мэджик Джонсон и Патрик Юинг. Тренировал команду Чак Дэйли.

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