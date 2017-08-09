«Енисей» объявил о подписании Артёма Комиссарова

Баскетбольный клуб «Енисей» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с форвардом Артёмом Комиссаровым.



В сезоне-2016/2017 26-летний баскетболист выступал в Суперлиге 1 за «Урал» из Екатеринбурга. Комиссаров принял участие в 31 матче, в 23 из которых вышел на паркет в стартовой пятёрке. Артём проводил на площадке по 23 минуты, набирая по 8,0 очка и собирая по 4,0 подбора в среднем за игру.



Ранее Комиссаров выступал за «Локомотив-Кубань-2» (2008-2012), «Красный Октябрь» (2012-2015) и «Зенит» (2015/16).

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