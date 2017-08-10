Донни Нельсон: Деннис Смит-младший является настоящим победителем

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Донни Нельсон поделился мнением о новичке команды Деннисе Смите-младшем.



«Нас ждёт интересный тренировочный лагерь. Я считаю, что Деннис будет играть под руководством одного из лучших тренеров в НБА. Зная Смита-младшего, его семью и окружение, могу сказать, что он захочет заработать себе игровое время в тренировочном лагере. Он является настоящим победителем во всех смыслах этого слова», – цитирует Нельсона официальный сайт «Далласа».



Напомним, что Смит-младший был выбран «Маверикс» под девятым номером на минувшем драфте.

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