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Лукич: МакКри необходимо адаптироваться к европейскому баскетболу

10 августа 2017, четверг. 13:32 Баскетбол

Главный тренер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал подписание контракта с американским форвардом Эриком МакКри.

«Эрик – очень талантливый игрок, способный закрыть позиции третьего и четвёртого номеров. Он обладает отличной техникой игры спиной и лицом к кольцу, однако ключевым фактором его успешной игры в «Нижнем» станет адаптация к европейскому баскетболу. В работе с ним акцент будет сделан в первую очередь на это», – приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».

«Нижний Новгород» подписал контракт с Эриком МакКри
Источник: Официальный сайт БК "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
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БК Нижний Новгород Зоран Лукич
Новости. Баскетбол
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