Лукич: МакКри необходимо адаптироваться к европейскому баскетболу

Главный тренер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал подписание контракта с американским форвардом Эриком МакКри.



«Эрик – очень талантливый игрок, способный закрыть позиции третьего и четвёртого номеров. Он обладает отличной техникой игры спиной и лицом к кольцу, однако ключевым фактором его успешной игры в «Нижнем» станет адаптация к европейскому баскетболу. В работе с ним акцент будет сделан в первую очередь на это», – приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».

«Нижний Новгород» подписал контракт с Эриком МакКри