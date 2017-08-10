«Нижний Новгород» подписал контракт с Эриком МакКри

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским форвардом Эриком МакКри.



Последние три сезона МакКри отыграл за команду Технического университета Луизианы в первом дивизионе NCAA. Соглашение с 23-летним баскетболистом рассчитано на два года.



Сезон-2016/17 стал лучшим в карьере Эрика. В 33 матчах он записывал на свой счёт в среднем по 17,7 очка, 8,9 подбора и 1,3 передачи, сделал 13 дабл-даблов, что помогло ему попасть в первую пятёрку конференции США, а также в шестёрку лучших по количеству очков и подборов.



В этом году МакКри выставил свою кандидатуру на драфт НБА, однако не был выбран ни одним клубом лиги.

Стерлинг Гиббс продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»