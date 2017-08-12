Сборная России разгромила Германию «+29», Мозгов набрал 15 очков

Сборная России в рамках международного турнира в Казани разгромила Германию со счётом 89:60.



Самым результативным игроком поединка стал центровой Тимофей Мозгов, собравший коллекцию из 15 очков, 5 подборов и одной результативной передачи. Защитник Михаил Кулагин отметился 13 набранными очками, а Виталий Фридзон – 10.



В составе Германии стоит выделить Робина Бензина, который записал в свой актив 11 очков и 5 подборов.



Международный турнир в Казани

Германия – Россия – 60:89 (10:11, 31:29, 16:29, 3:20)

Германия: Бензин (11), Хекманн (10), Штайга (10), Бартл (9), Тиманн (6).

Россия: Мозгов (15), Кулагин (13), Фридзон (10), Трушкин (8), Курбанов (8).

12 августа 2017, суббота. Казань (Россия). «Баскет-Холл».