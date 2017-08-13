Ингрэм: в официальном матче НБА Коллинз никогда не исполнит данк через меня

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм отреагировал на то, что он фигурирует в изображении профиля новичка «Атланта Хоукс» мощного форварда Джона Коллинза в новой версии компьютерной игры NBA2K в момент данка через себя.



«В официальном матче НБА такого никогда не случится», — написал Ингрэм в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».



19-летний Коллинз, выбранный на драфте 2017 года под 19-м номером, вошёл в первую символическую сборную Летней лиги НБА. Он ещё не встречался с Ингрэмом на площадке.

Лонзо Болл: даю NBA2K 24 часа, чтобы сменить унизительную для «Лейкерс» картинку