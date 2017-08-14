«Нью-Йорк» использовал опцию продления контракта с Порзингисом

Клуб НБА «Нью-Йорк» воспользовался опцией продления контракта форварда Кристапса Порзингиса на четвёртый год, сообщает Reak GM. Латвийский баскетболист был выбран на драфте-2015 под общим четвёртым номером и на данный момент выступает за «Никс» по контракту новичка.



Ранее стало известно, что бывший президент «Нью-Йорка» по баскетбольным операциям Фил Джексон хотел обменять Порзингиса в «Бостон Селтикс» на первый пик прошедшего драфта. Под этим пиком он намеревался выбрать Лонзо Болла, в итоге доставшегося «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ф. Джексон хотел обменять Порзингиса на первый драфт-пик