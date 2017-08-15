Уэстбрук и Джордж проводят совместные тренировки в Лос-Анджелесе

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук и его звёздный одноклубник Пол Джордж, выступающий на позиции форварда, приступили к совместным тренировкам в Лос-Анджелесе, сообщает ESPN.



В мини-лагере, организованном Уэстбруком, также принимают участие форварды Дуг Макдермотт, Джерами Грант, Кайл Синглер и защитник Семай Кристон.



Напомним, что Джордж этим летом был обменян из «Индианы Пэйсерс» в «Оклахома-Сити» на защитника Виктора Оладипо и центрового Домантаса Сабониса. За клуб из Индианаполиса Пол выступал с 2010 года.

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