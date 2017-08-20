Базаревич: сборной России нужно научиться играть организованно все 40 минут

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение своей команды и во втором матче на международном товарищеском турнире SuperCup в Гамбурге. Россияне уступили соперникам из Сербии со счётом 75:85.



«Мы играли как команда, но в какие-то моменты провалились в организации нападения. Это дало преимущество сопернику. Нам нужно будет научиться играть организованно все 40 минут. В первой половине мы проигрывали подбор, когда на площадке был Кузмич. Во второй половине сербы забрали только три мяча на нашем щите. Но это очень габаритная команда, и нам было крайне тяжело было бороться. Мы пробовали играть маленьким составом, но из-за этого позволили сопернику выиграть подбор. В то же время Зубков, к примеру, себя хорошо проявил, особенно в первой половине.



Доволен я игрой Шведа? Я бы не зацикливался на его результативности. Он создавал для себя и для партнёров возможности для броска – действовал так, как мы и хотим от него. Нужно понимать, что идёт рабочий процесс. В Казани его не было. Сегодня меня порадовало, что он был частью командной игры. Может быть, один-два его броска я бы «отменил», но в целом динамика неплохая», — приводит послематчевый вердикт специалиста пресс-служба РФБ.

Россия уступила Сербии, Швед набрал 17 очков