Астахов: Швед соответствует своей зарплате

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о подписании нового контракта с защитником Алексеем Шведом.



«С Алексеем история особая. Мы понимаем, что он лидер нашего клуба, он нашёл себя в нашей команде, ему здесь комфортно. Поэтому мы решили сделать ситуацию стабильной, учитывая, что у него была опция отъезда в НБА. Нам бы хотелось, чтобы Швед провёл у нас несколько лет, чтобы мы стабильно строили стратегию развития команды, в том числе и маркетинговую. Мы провели переговоры, он взвесил все «за» и «против» и принял решение подписать новый контракт. Думаю, все выиграли в этой ситуации.



Правда, что два года назад Швед с окладом € 3,4 млн в год являлся самым высокооплачиваемым баскетболистом в Европе? Я могу сказать, что эта цифра сильно завышена. Готов подтвердить, что Швед получает зарплату, которой, на мой взгляд, он абсолютно соответствует. Мы никому не переплачиваем», – приводят слова Астахова «Известия».

Гомельский: индивидуально Швед является сильнейшим баскетболистом России