Стивен Эй Смит: Кавай Леонард – мой фаворит в борьбе за MVP в следующем сезоне

Известный американский журналист Стивен Эй Смит считает, что форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард является фаворитом в борьбе за награду MVP в сезоне-2017/18.



«Кавай Леонард – мой фаворит. Мы знаем, что он собирается делать в защите. Кавай и Дрэймонд Грин сейчас являются лучшими обороняющимися игроками. Кто есть в атаке у «Спёрс»? Ламаркус Олдридж, Пау Газоль? Я пытаюсь сказать, что в предстоящем сезоне всё ляжет на плечи Леонарда. За два последних года он доказал, что готов к этому», – сказал Смит в эфире телеканала ESPN.



В минувшем регулярном чемпионате Леонард проводил на паркете по 33,4 минуты, собирая коллекцию из 25,5 очка, 5,8 подбора, 3,5 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру.

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