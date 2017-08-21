Эффектные передачи Шведа – в лучших моментах матча между Россией и Польшей

РФБ представила ролик, посвящённый лучшим моментам матча между сборными России и Польши на товарищеском турнире SuperCup в Германии. В их число вошли эффектные передачи защитника Алексея Шведа и форварда Андрея Воронцевича, аллей-уп на форварда Никиту Курбанова, роскошный данк центрового Тимофея Мозгова, а также ключевой трёхочковый от форварда сборной Польши Матеуша Понитки.



Встреча завершилась поражением России со счётом 78:81. Швед с 20 очками стал самым результативным игроком.



Видео доступно на официальном канале РФБ в YouTube.