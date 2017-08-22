Керр: планирую тренировать на протяжении всего года

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассчитывает, что в предстоящем сезоне его работе не помешают проблемы со здоровьем.



«Планирую тренировать на протяжении всего предстоящего года. Таковы мои ожидания. И это относится не только к следующему году. Я очень горжусь тем, чего мы достигли. Мне нравится быть частью чего-то особенного», – приводит слова Керра San Francisco Chronicle.



Напомним, что из-за неудачной операции на спине наставник «Уорриорз» пропустил большую часть матчей минувшего розыгрыша плей-офф.

Керр: у меня нет жалоб на новый календарь