Одом хочет заключить однодневный контракт и завершить карьеру в «Лейкерс»

Экс-игрок НБА Ламар Одом связывался с представителями «Лос-Анджелес Лейкерс» по поводу заключения однодневного соглашения с целью завершить карьеру в калифорнийском клубе, сообщает Yahoo Sports.



Одом провёл в составе «Лейкерс» 7 из 14 своих сезонов в НБА. За это время ему удалось завоевать два чемпионских титула (2009, 2010), а также получить звание лучшего запасного (2011).



Кроме того, Ламар выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». Последний раз форвард выходил на паркет в сильнейшей баскетбольной лиге мира в 2013 году.

Одом может начать выступать в лиге BIG3