Одом: обмен из «Лейкерс» фактически завершил мою карьеру

Экс-игрок НБА Ламар Одом рассказал об обмене из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Даллас Маверикс», который состоялся в 2011 году.



«Этот обмен из «Лейкерс» фактически стал завершением моей карьеры, после этого у меня пропало желание играть. Я больше не был собой. Мне было трудно покинуть Лос-Анджелес, клуб и людей, которых я знал. С «Лейкерс» у меня связаны прекрасные воспоминания, с Коби и Пау. Это было особенное время в моей жизни.



Меня обменяли после сезона, когда мы проиграли «Далласу» в плей-офф, а я стал лучшим запасным. Обмен после завоевания этой награды? Что ещё я должен был сделать?



Я постоянно думаю о том, насколько бы меня ещё хватило. Затем у меня начались проблемы. Смог бы я играть в НБА сейчас, если не смотреть на травмы? Да, я должен был играть до сих пор», – приводит слова Одома NBC Sports.

Одом хочет заключить однодневный контракт и завершить карьеру в «Лейкерс»