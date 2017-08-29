Джентри: «Нью-Орлеану» нужен разносторонний игрок

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри рассказал о необходимости подписания ещё одного универсального исполнителя, которая возникла после травмы форварда Соломона Хилла.



«У нас есть игроки, которые могут временно заменить Хилла. Однако я считаю, что мы должны найти другого такого универсального парня, который смог бы играть на позиции мощного форварда и, возможно, даже атакующего защитника. Сейчас нам нужно решить, будем ли подписывать игрока и как нам это сделать», – приводит слова Джентри официальный сайт «Пеликанс».

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