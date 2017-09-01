Владелец «Кливленда»: я никогда не перевезу клуб в другой город

Владелец «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт во время общения с баскетбольными болельщиками в социальной сети «Твиттер» пообещал, что никогда не перевезёт клуб в другой город.



«Давайте поставим крест на всех глупых слухах. Я никогда не увезу «Кавальерс» из Кливленда. Точка. И это безоговорочно», – написал Гилберт на своей официальной странице в «Твиттере».



Напомним, ранее стало известно, что руководство «Кавальерс» было вынуждено отменить проект по обновлению домашней арены из-за отказа местных властей выделить 70 млн долларов.

«Кливленд» отменил проект реконструкции домашней арены