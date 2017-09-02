Мозгов: Кириленко следует поругать ФИБА за неудобное расписание

Центровой сборной России Тимофей Мозгов отметил, что неудобный календарь мешает команде как следует подготовиться ко второму матчу группового этапа Евробаскета-2017.



«После такой игры, как с Турцией, очень тяжело уснуть, и до матча с Сербией осталось меньше суток. Но что поделать – такое расписание. Кого в этом винить, ФИБА? Пусть Андрей Кириленко этим занимается, поругает – это его работа», – приводит слова Мозгова ТАСС.



Напомним, что 1 сентября сборная России на старте группового этапа турнира победила Турцию со счётом 76:73. Российская команда покинула арену в 12 часов ночи, и сегодня, 2 сентября, в 17:00 начнёт свой следующий матч против сборной Сербии.

Сборная России отменила тренировку перед матчем с Сербией на Евробаскете