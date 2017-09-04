Лэнс Стивенсон: куплю кроссовки Лонзо Болла, если он будет играть хорошо

Защитник «Индианы Пэйсерс» Лэнс Стивенсон поделился мнением о кроссовках разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, которые выпускаются под брендом, принадлежащим его семье.



«Мне нравится эта идея. Мне кажется, он уверен в собственном бренде. У него хватило смелости сделать это самому. Вы должны верить в то, что людям это понравится. Это сложно для новичков, но если у вас есть такая уверенность, вы можете это сделать.



Куплю ли я его кроссовки? Да, конечно. Если Лонзо будет хорошо выступать на паркете, я точно куплю их. Но если он никак не проявит себя, я не куплю его кроссовки», – приводит слова Стивенсона Rotoworld.

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