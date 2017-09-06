Мессина: чирлидерши – лучшее, что было в матче с Германией

Главный тренер сборной Италии Этторе Мессина поделился впечатлениями от матча с национальной командой Германии.



«Мы не дерьмовая команда. Что было хорошего в этой игре? Чирлидерши», – цитирует Мессину баскетбольный инсайдер Дэвид Пик на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Напомним, что Италия проиграла Германии со счётом 55:61. На данный момент команда Мессины с шестью очками располагается на третьем месте в турнирной таблице группы B. Последний матч группового турнира Италия проведёт против сборной Грузии 6 сентября.

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