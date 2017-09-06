Сборная России встретилась с болельщиками на Евробаскете

6 сентября у команд группы D выходной, и перед дневной тренировкой наша сборная в отеле встретились с болельщиками. Баскетболисты раздали автографы и сфотографировались с желающими. На встречу пришло порядка 70 человек, в числе которых был и президент РФБ Андрей Кириленко.



Днём ранее сборная России потерпела первое поражение на турнире от команды Латвии. Сейчас в группе D три команды с одинаковым показателем побед и поражений — 3-1, но россияне занимают третье место по разнице забитых и пропущенных очков.



7 сентября команда Сергея Базаревича проведёт последний матч группового этапа со сборной Великобритании. Напомним, что россияне досрочно вышли из группы и сыграют в 1/8 финала.

Гомельский: для сборной России выход в полуфинал турнира будет большим успехом