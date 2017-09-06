Пранти: Швед – очень опасный игрок

Главный тренер сборной Великобритании Джо Пранти поделился мнением о лидерах национальной команды России Алексее Шведе и Тимофее Мозгове.



«Швед – очень опасный игрок. Все видят, на что он способен на этом турнире. Он генерирует атаки сборной, делает сложнейшие решающие броски. У сборной России есть Тимофей Мозгов – с его габаритами и опытом игры в НБА. Можно продолжать и продолжать перечислять достоинства российской сборной.



Знаем, что сборная России является тяжёлым соперником и на что она способна», – цитирует Пранти ТАСС.

Напомним, что сборная Великобритании встретится с командой России 7 сентября.