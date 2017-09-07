Швед: наверное, сегодня расслабились, и Великобритания вернулась в игру

Защитник сборной России Алексей Швед поделился впечатлением от победы над командой Великобритании в пятом туре группового турнира Евробаскета, отметив, что проблемы по ходу матча возникли из-за некоторой расслабленности.

«На самом деле не знаю, всю игру вели 12-14 очков и опять что-то происходит. Наверное, расслабились, и они вернулись в игру, почувствовав что могут выиграть. Вы, наверное, хотите, чтобы я забивал всё. Не могу сказать, что на старте матча бросок не шёл. Нормальные были броски, может, парочка тяжёлых. Главное, что в конце забил и мы выиграли. В защите играли сильно, особенно Хвостов. Сегодня игру на себя взял я, в другой раз, может быть, кто-то другой.



Мы не пытались играть как-то красиво, просто играли свободно. Так легче всего играть в пас. Бывает, что мажем, но главное победа. Вчерашний день отдыха? Нам он был нужен, хорошо отдохнули, собрались, потренировались, всё хорошо. Сейчас всё отлично, никакой паники нет. Но на самом деле у нас ещё не было полноценного дня отдыха, возможно, это случится завтра.



Что касается эпизода с тайм-аутом, то там всё было нормально. У нас слишком много комбинаций, и не всегда помнишь, как разыгрывать ту или иную, потому я попросил нарисовать её», — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.