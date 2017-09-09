Джабари Паркер рассчитывает подписать максимальное соглашение с «Милуоки»

Форвард «Милуоки Бакс» Джабари Паркер ведёт переговоры с руководством клуба о новом контракте.



По информации RealGM, Паркер планирует заключить максимальное соглашение. 22-летний баскетболист может подписать 5-летний контракт на сумму от $ 146 до $ 175 млн.



Стоит отметить, что стороны должны договориться до 16 октября. Если новое соглашение не будет заключено до этой даты, следующим летом Джабари получит статус ограниченно свободного агента.



В минувшем сезоне Паркер принял участие в 51-м матче регулярного чемпионата. Он проводил на паркете по 33,9 минуты, собирая коллекцию из 20,1 очка, 6,2 подбора, 2,8 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

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