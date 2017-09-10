Валанчюнас: Литва недооценила Грецию и посчитала, что легко обыграет её

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас назвал одну из главных причин поражения команды от сборной Греции в 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017.



«Мы недооценили сборную Греции. Думали, что легко обыграем её, но всё вышло совсем не так. Мы сделали большую ошибку и заплатили за неё дорогую цену», – сообщил Валанчюнас на послематчевой пресс-конференции.



Встреча завершилась поражением сборной Литвы со счётом 64:77. Сборная Греции в четвертьфинале плей-офф сыграет с победителем пары Россия – Хорватия.