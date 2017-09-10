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Воронцевич: Россия победит Хорватию, если покажет командную игру

10 сентября 2017, воскресенье. 10:20 Баскетбол

Мощный форвард сборной России Андрей Воронцевич рассказал о том, что необходимо для победы над сборной Хорватии в 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017.

«Мы хорошо изучили сборную Хорватии, смотрели их матчи на групповом этапе. Уверенность в собственных силах у нас есть – надо быть вместе до последнего, быть единым коллективом, показывать командную игру, тогда одержим победу», – передаёт слова Воронцевича ТАСС.

Сборная России заняла третье место в группе D на первом этапе турнира с четырьмя победами при одном поражении. Сборная Хорватии с такими же показателями стала второй в группе С.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Хорватии — Баскетбол Андрей Воронцевич
Новости. Баскетбол
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