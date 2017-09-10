Воронцевич: Россия победит Хорватию, если покажет командную игру

Мощный форвард сборной России Андрей Воронцевич рассказал о том, что необходимо для победы над сборной Хорватии в 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017.



«Мы хорошо изучили сборную Хорватии, смотрели их матчи на групповом этапе. Уверенность в собственных силах у нас есть – надо быть вместе до последнего, быть единым коллективом, показывать командную игру, тогда одержим победу», – передаёт слова Воронцевича ТАСС.



Сборная России заняла третье место в группе D на первом этапе турнира с четырьмя победами при одном поражении. Сборная Хорватии с такими же показателями стала второй в группе С.