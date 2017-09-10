Шарич: матч со сборной России – главное испытание Хорватии на Евробаскете-2017

Мощный форвард сборной Хорватии Дарио Шарич накануне матча 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017 со сборной России отметил сильные стороны соперника.



«Нас ждёт очень сложный матч. В составе сборной России собраны очень опытные баскетболисты, имеющие опыт игры в НБА. Также есть игроки ЦСКА – Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Андрей Воронцевич, которые каждый год со своей командой доходят до «Финала четырёх» Евролиги. У вас очень сильная защита, но мы постараемся взломать её, навязать России свою игру и выйти в четвертьфинал. Безусловно, этот матч – наше главное испытание на турнире», – цитируют Шарича «Известия».

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