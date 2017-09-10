Миссас: литовцы начали изучать мою биографию только после своего поражения

Главный тренер сборной Греции Костас Миссас после победы над сборной Литвы в матче 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017 вспомнил о том, как его критиковали за якобы отсутствие должного опыта.



«Я горжусь тем, что раньше работал в женском баскетболе. Высказывавшиеся обо мне литовские эксперты, наверное, плохо знакомы с моим послужным списком. Они не знали о том, что 15 лет назад я тренировал мужскую молодёжную сборную Греции и мужские команды высшего дивизиона чемпионата Греции. Они начали изучать мою биографию только после своего поражения», – цитирует Миссаса Eurohoops.



Встреча завершилась победой сборной Греции со счётом 77:64. В четвертьфинале она сыграет с победителем пары Россия – Хорватия.

21 очко Слукаса помогло Греции обыграть Литву в 1/8 финала Евробаскета