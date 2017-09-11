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Лонзо Болл занял 45-е место в списке лучших 50 игроков по версии SLAM Online

11 сентября 2017, понедельник. 12:26 Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл занял 45-е место в списке лучших игроков НБА по версии SLAM Online.

Болл опередил разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холлидэя, форварда «Даллас Маверикс» Харрисона Барнса, центрового «Лейкерс» Брука Лопеса, форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса и защитника «Майами Хит» Диона Уэйтерса.

Лонзо был выбран под вторым номером на драфте-2017. По итогам минувшей Летней лиги НБА Болл получил награду MVP. Разыгрывающий проводил на площадке по 32,5 минуты, набирал по 16,3 очка, отдавал по 9,3 передачи, собирал по 7,7 подбора, а также совершал по 2,5 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за игру.

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Источник: SLAM Online Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл
Новости. Баскетбол
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