Тайлер Зеллер согласовал двухлетний контракт с «Бруклином»

Центровой Тайлер Зеллер согласовал с «Бруклин Нетс» двухлетнее соглашение. Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



В минувшем сезоне Зеллер выступал за «Бостон Селтикс». 27-летний центровой принял участие в 51 матче регулярного чемпионата. Тайлер проводил на площадке по 10,3 минуты, набирал по 3,5 очка и собирал по 2,4 подбора в среднем за игру. В плей-офф Зеллер помог «Селтикс» в 11 поединках, собирая коллекцию из 2,9 очка и 1,7 подбора за 7,1 минуты в среднем за матч.



Предстоящий сезон станет для Тайлера 6-м в НБА.

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