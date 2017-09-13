Брайант: не думал, что под сводами арены «Лейкерс» будут висеть две моих майки

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант прокомментировал решение клуба вывести из обращения оба его игровых номера.



«Когда я рос в Италии, я всегда мечтал, чтобы моя майка висела под сводами арены «Лейкерс», но я никогда не представлял, что их будет две. «Лейкерс» удостоили меня большой чести, и я благодарен болельщикам за энтузиазм вокруг этой игры», – приводит слова Брайанта официальный сайт «Лейкерс».



Напомним, что калифорнийский клуб выведет из обращения 8-й и 24-й номера в перерыве матча регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз», который состоится 19 декабря.

«Лейкерс» выведут из обращения два номера Коби Брайанта