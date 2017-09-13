Мэджик Джонсон: Нэнс-младший – секретное оружие «Лейкерс»

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон отметил важную роль форварда команды Ларри Нэнса-младшего.



«Наше секретное оружие – это Ларри Нэнс. Мы получили предложения от многих команд лиги, которые хотят заполучить его и Брэндона Ингрэма. Но мы ответили отказом. Ларри является превосходным баскетболистом», – приводит слова Джонсона NBC Sports.



В минувшем сезоне Нэнс-младший принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата. 24-летний форвард проводил на паркете по 22,9 минуты, собирая коллекцию из 7,1 очка, 5,9 подбора, 1,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.

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