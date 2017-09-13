Годлевский: у Греции собраны очень опытные, авторитетные игроки, с репутацией

Тренер-скаут сборной России Денис Годлевский поделился мнением о силе национальной команды Греции.



«Греки вышли из группы А с двумя победами при трёх поражениях, обеспечив себе участие в плей-офф только в последнем туре. При этом в 1/8 финала они обыграли победителя группы B – Литву. Это говорит о том, что, видимо, у них были какие-то сложности с построением игры, но они смогли их преодолеть. Это самое важное, что нужно узнать о них. В составе Греции собраны очень опытные, авторитетные игроки, с репутацией. Команда хорошо укомплектована и играет в современный баскетбол.



У них очень сильные защитники, которые создают хорошую ситуацию для себя и для партнёров. У них есть Претентезис, очень опасный игрок, который умеет играть «большие» игры. Ещё несколько отличных форвардов. Плюс у них два сильных и габаритных центровых – Бурусис и Папаянис. Теперь вопрос только в том, как сложится матч. Мы разобрали игру греков. Готовились по своему стандартному плану, знаем, с чем нам придётся столкнуться, чего ожидать от соперника», – цитируют Годлевского «Известия».

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