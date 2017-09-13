Папаниколау: казалось, матч проходит под контролем сборной Греции

Форвард сборной Греции по баскетболу Костас Папаниколау поделился впечатлениями от поражения команды в 1/4 финала Евробаскета от российской сборной, отметив, что большую часть матча инициатива находилась в руках греков.

«Тяжёлое поражение. Мы провели очень хорошую первую половину встречи, уверенно контролировали ход игры. И первые пять минут третьей четверти также были очень хорошими в нашем исполнении. Нам казалось, матч проходит под нашим контролем, но затем всё изменилось, россиянам удалось вернуться в игру.

Всё решилось в последней четверти, в которой в решающие моменты лучше проявил себя соперник. Россия проходит дальше, а мы покидаем турнир. Желаем россиянам удачи. Мы надеялись на большее на Евробаскете, постепенно прибавляли по ходу турнира и рассчитывали порадовать страну. Но, увы, теперь вынуждены возвращаться домой", — заявил Папаниколау на послематчевой пресс-конференции.