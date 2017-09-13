Миссас: начали терять концентрацию после успешных действий россиян

Главный тренер сборной Греции по баскетболу Константинос Миссас прокомментировал поражение в четвертьфинальном поединке Евробаскета от сборной России. По словам специалиста, немаловажным фактором, сыгравшим против греков, стала потеря концентрации, после того как оппонент прибавил в игре.

«В первой половине встречи мы были очень хороши, концентрация была на очень высоком уровне, особенно в защите. Подборы оставались за нами. Затем мы начали терять концентрацию после успешных действий россиян. У нас была очень плохая реализация штрафных бросков. Нужно было сохранять спокойствие, чтобы удержать победу. Но я должен поздравить Россию. В будущем постараемся выступить лучше», — заявил Миссас на послематчевой пресс-конференции.