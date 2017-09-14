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Миссас покинул пост главного тренера сборной Греции

14 сентября 2017, четверг. 14:27 Баскетбол

Главный тренер национальной команды Греции Костас Миссас покинул свой пост, информирует Eurohoops.

Миссас возглавил сборную 27 июля 2017 года. На текущем чемпионате Европы его команда одержала три победы, приняв участие в семи поединках. В плей-офф турнира Греция одолела Литву в 1/8 финала, но в четвертьфинале уступила сборной России со счётом 69:74.

Основными кандидатами на освободившуюся должность являются Илиас Папатеодору и Солис Маркопулос. Отмечается, что решение о новом главном тренере будет принято в ближайшее время.

Миссас: начали терять концентрацию после успешных действий россиян
Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Сборная Греции — Баскетбол
Новости. Баскетбол
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