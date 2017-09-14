Датоме: после 17 лет в сборной я заслужил отдых

Форвард сборной Италии Луиджи Датоме сказал, что не поможет своей национальной команде в предстоящем году.



«Я горд за выступление Италии на этом Евробаскете и за то, что мы дошли до четвертьфинала. Для меня сборная – это удовольствие, а не жертва. Однако следующим летом я планирую отдохнуть. Думаю, после 17 лет с национальной командой я заслужил отдых», – приводит слова 29-летнего баскетболиста Eurohoops.



Напомним, что в четвертьфинале Евробаскета-2017 Италия проиграла сборной Сербии со счётом 67:83.